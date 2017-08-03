Москва, 3 августа, 2017, 14:52 — ИА Регнум. 3 августа около 14:40 мск началась эвакуация более 100 посетителей Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, данные действия проводятся по техническим причинам.

ИА REGNUM Эвакуация Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве

ИА REGNUM Эвакуация Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве

К зданию стянута пожарная техника. По данным очевидцев, рядом со зданием ощущается запах дыма.

ИА REGNUM Эвакуация Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве

Обстоятельства выясняются.