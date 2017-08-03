Вильнюс, 3 августа, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Так, либерал и бывшая начальница так называемого литовского Центра изучения геноцида и сопротивления Даля Куодите заявила, что «ужасно зла» на такую инициативу, которая сыграет на пользу России. По её словам, около пяти тысяч личных дел сотрудничавших с КГБ было вывезено из Литвы, а в Литве приняли закон, который позволил признаться бывшим сотрудникам. Те, кто признались, их имена засекречены. По словам Куодите, Россия сейчас не знает, кто признался, а кто нет, а если рассекретят всех, то это даст возможность «шантажировать тех, кто не признался, но его дело в итоге было вывезено в Москву, поэтому мы не знали, что это бывший агент». Останется лишь сверить списки, заявила политик.

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Аналогичного мнения придерживается и консерватор Арвидас Анушаускас. Стоит отметить, что все противники рассекречивания оказались из право-либерального фланга литовской политики, которые чаще всех заявляют об угрозе со стороны России и фактической войне, а в каждой неудаче страны обвиняют Кремль. Это отмечает и автор инициативы Едински, который свои мотивы объясняет тем, что после полного рассекречивания у политиков не станет вечного предвыборного инструмента — обвинить политических оппонентов в работе на КГБ СССР, зная, что это невозможно проверить. Кроме того, может оказаться так, что множество представителей сегодняшней элиты так или иначе сотрудничали с КГБ СССР. Пока же, до рассекречивания, наблюдая головокружительную карьеру в советское время, в этом можно подозревать в том числе и действующего президента Далю Грибаускайте, или идейного лидера литовского движения за независимость Витаутаса Ландсбергиса.