Санкт-Петербург, 11 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 29 июля по поводу трехлетия войны английский король Георг обратился к Керенскому с приветственной телеграммой. В ответной телеграмме Керенский говорит, что «русский народ найдет необходимую силу, чтобы довести мировую войну до конца…»

Народный дом Николая II в Петербурге

Под председательством Чхеидзе состоялось 2-е заседание совещания по обороне страны. Большевиков на него не приглашали. Присутствуют, кроме представителей партий, представители профсоюзов и петроградского городского самоуправления. Согласно выступлениям лидеров меньшевиков,

«работа совещания должна явиться продолжением той работы, какую до сего времени вели общественные цензовые организации… Прежде всего необходимо создать в стране настроение, благоприятное для реальной работы по обороне страны. Это настроение должно сопровождаться энтузиазмом, с которым можно было бы быстрым темпом двинуть нашу работу. Аппаратом для работы должны послужить цензовые общественные организации вроде Земского и Городского союзов и военно-промышленных комитетов, но демократизированные…»

Ввиду того, что собрание стало, но выражению Дана, «мало-помалу таять», была избрана организационная комиссия, которая должна суммировать все высказанные мнения и наметить в ряде докладов конкретные шаги по мобилизации тыла. В ее состав вошли два представителя от ВЦИК, два от ИК ВСКД, один — от городского самоуправления, один — от Московского Народного Банка, олин — от служащих и рабочих Военно-промышленного Комитета и два — от Центрального бюро профсоюзов. На эту же комиссию возложена задача организовать всероссийское совещание, которое предполагается собрать через неделю.

Федор Дан

Заседание Бюро ВЦИК заслушивает доклад Брамсона по подготовке к выборам в Учредительное собрание. Говоря о работах Особого Совещания по подготовке выборов, Брамсон указывает, что, ввиду отсутствия на местах демократически выбранных органов городского, земского и волостного самоуправления, которым единственно можно доверить производство избирательной работы, отдел предлагает отложить выборы в Учредительное собрание.

Доклад вызвал большие прения. Прения вызвал также вопрос: должна ли инициатива об отсрочке созыва Учредительного собрания исходить от ВЦИК? В результате решено устроить собрание всей левой части Совещания по подготовке к выборам в Учредительное собрание.

«Рабочий и солдат» пишет по поводу назначения комиссаром Кронштадта эсера Колосова:

«Нижепоименованные организации и учреждения объявляют революционно-общественный бойкот Колосову за то, что он в течение июня вел в Красноярске гнуснейшую травлю всех местных рабочих организаций. Подписи: ЦБ Профсоюзов, фабрично-заводской Центр, делегаты Красной рабочей гвардии, Профсоюз деревообделочников, СПБ районное Бюро ЦК РСДРП, Редакция газеты «Сибирская правда», Красноярский отдел РСДРП (большевиков), группа анархистов-коммунистов».

Коллегия ответственных работников Центральной продовольственной Управы Петрограда, обсудив постановление Городской думы о требовании ревизии и находя, что такое требование не вызывается никакими преступными фактами, а лишь подрывает доверие широких масс населения к демократическим организациям, решила подать в отставку.

Матросы-кронштадтцы на митинге

Финский коммунист Эйно Рахья вспоминает, как в эти дни Ленин получал фальшивые документы для выезда в Финляндию:

«Рабочие Сестрорецкого завода, жившие в Райволе, имели пропуска для переезда финской границы. Как работающий по изобретательству, депутат Совета и староста, я мог входить в кабинет начальника завода Дмитриевского. На столе у него я заметил пропуска за его подписью. Пришел пораньше. Караульный был мне хорошо знаком. Со стола начальника я взял пять пропусков и принес их Ленину. Он выбрал один, с фамилией Иванов».

«Рабочий и солдат» печатает статью Ленина «Начало бонапартизма»:

«Самая большая, самая роковая ошибка, которую могли бы теперь, после образования министерства Керенского, Некрасова, Авксентьева и К0, сделать марксисты, состояла бы в принятии слова за дело, обманчивой внешности за сущность или вообще за нечто серьезное…

В самом деле, разве же это не шутовство, когда Керенский, явно под диктовку кадетов, составляет нечто вроде негласной директории из себя, Некрасова, Терещенко и Савинкова, умалчивает и об Учредительном собрании и вообще о декларации 8 июля, провозглашает в обращении к населению священное единение между классами, заключает на никому не известных условиях соглашение с поставившим наглейший ультиматум Корниловым, продолжает политику скандально-возмутительных арестов, а Черновы, Авксентьевы и Церетели занимаются фразерством и позерством?..

Ленин в гриме и парике рабочего Иванова

Как кадеты в 1906 году проституировали первое собрание народных представителей в России, сведя его к жалкой говорильне, перед лицом крепнущей царистской контрреволюции, так эсеры и меньшевики в 1917 году проституировали Советы, сведя их к жалкой говорильне перед лицом крепнущей бонапартистской контрреволюции.

Министерство Керенского, несомненно, есть министерство первых шагов бонапартизма. Перед нами налицо основной исторический признак бонапартизма: лавирование опирающейся на военщину (на худшие элементы войска) государственной власти между двумя враждебными классами и силами, более или менее уравновешивающими друг друга…

Однако признать неизбежность бонапартизма вовсе не значит забыть неизбежность его краха… Передовые отряды пролетариата России сумели выйти из наших июньских и июльских дней без массового обескровления. Партия пролетариата имеет полную возможность выбрать такую тактику и такую форму или такие формы организации, чтобы внезапные (будто бы внезапные) преследования бонапартистов не могли ни в коем случае прекратить ее существование и ее систематическое обращение со своим словом к народу…

Россия с замечательной быстротой пережила целую эпоху, когда большинство народа доверилось мелкобуржуазным партиям эсеров и меньшевиков. И теперь уже начинается жестокая расплата большинства трудящихся масс за эту доверчивость.

Все признаки указывают на то, что ход событий продолжает идти самым ускоренным темпом, и страна приближается к следующей эпохе, когда большинство трудящихся вынуждено будет доверить свою судьбу революционному пролетариату. Революционный пролетариат возьмет власть, начнет социалистическую революцию, привлечет к ней — несмотря на все трудности и возможные зигзаги развития — пролетариев всех передовых стран и победит и войну, и капитализм».