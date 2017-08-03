Вашингтон, 3 августа, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Россия, Китай и Северная Корея могут сблизиться на основании принятого в США закона против РФ и КНДР, говорится в заявлении президента США Дональда Трампа.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин перед церемонией подписания газового контракта

По его мнению, этот закон «ограничит гибкость исполнительной власти». Следствием этого станут трудности в заключении властями США «хороших сделок» на благо страны и еще большее сближение России, Китая и Северной Кореи.

Кроме того, президент США отметил ряд «неконституционных положений», содержащихся в законе. Например, пункт, согласно которому политик лишается полномочий по признанию Крыма территорией РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп 2 августа подписал ранее принятый Конгрессом США закон о новых экономических санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Новые меры США, в частности, затрагивают российские энергетические проекты, такие как «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Со своей стороны включенный в закон Тегеран уже подал жалобу в Совет Безопасности ООН, заявив, что Вашингтон своими санкциями нарушил условия Совместного всеобъемлющего плана действий, который был одобрен в июле 2015 года «шестеркой» международных посредников (постоянные члены Совбеза ООН и Германия) и Ираном.

В Кремле отметили, что подписание президентом Трампом закона о новых санкциях против России ничего не меняет, так как сам закон был одобрен подавляющим большинством обеих палат Конгресса, что означает невозможность наложения на него президентского вето.