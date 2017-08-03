Екатеринбург, 3 августа, 2017, 08:54 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга на улице Володарского вечером 2 августа сгорел старинный особняк. Дымом и запахом гари заволокло центр города, в том числе и район Площади 1905 года и администрации Екатеринбурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Skitterphoto Поджог

По данным МЧС, площадь пожара составила 150 кв. метров. Горели второй этаж здания и кровля. К 19:10 по местному времени открытое горение было ликвидировано.

Общественник Олег Букин сообщает, что речь идёт о здании по улице Володарского, 7. Крыша уничтожена огнём. Пострадали второй этаж и фасад, сообщил он в «Твиттере».

Отметим, дом уже давно не эксплуатировался. Но, по словам общественников, был в нормальном состоянии «Надо сделать все, чтобы тут ничего не было построено. Раковые городские клетки в виде девелоперов не должны получить своё», — заявил он на своей странице в Facebook.

Добавим, улица Володарского была застроена одно и двух этажными домами в XVIII и XIX веках. При этом многие здания не дожили до наших дней.

Напомним, в Екатеринбурге это не первый случай пожаров в заброшенных старинных домах. Причины у них разные, нередко всё списывают на бомжей. Но, независимо от причины, уничтожение старинных построек играет на руку потенциальным застройщикам, полагают активисты.