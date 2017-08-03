Казань, 3 августа, 2017, 05:04 — ИА Регнум.

В Татарии на второй квартал 2017 года прожиточный минимум увеличили на 3,25% — с 8 298 до 8 568 рублей. Кабинет министров региона увеличил его для всех основных социально-демографических групп, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прожиточный минимум

До стоимостной величины минимального потребительского бюджета в республике показатель не дотягивает 41,52%. Отдельно для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличился на 3,32% — до 9 142 рублей. Для пенсионеров прирост составил 4,13% — до 7 029 рубля, для детей 3,05% — до 8 490 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в республике на второй квартал 2017 года установили стоимостную величину минимального потребительского бюджета. Относительно второго квартала 2016 года показатель вырос всего на 5% — с 13 952 до 14 650 рублей.

Напомним, закон «О минимальном потребительском бюджете в Республике Татарстан» действует с 2008 года. Ежеквартально кабинет министров региона утверждает данный показатель, который выше прожиточного минимума и используется для реальной оценки уровня жизни населения в регионе. В минимальный потребительский бюджет входит стоимость не только определённого набора продуктов питания, но и непродовольственных товаров, услуг, обязательные платежи и сборы.

Данный показатель используется при разработке социально-экономической политики региона, формировании бюджета, в коллективно-договорном регулировании оплаты труда. Кроме того, размер минимальной заработной платы в республике также основывается на базе минимального потребительского бюджета.

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