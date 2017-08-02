Москва, 3 августа, 2017, 02:40 — ИА Регнум. Решение правительства Молдавии объявить персоной нон грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина «вызывает законное негодование и получит соответствующий ответ» со стороны Москвы. Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, об этом было заявлено приглашенному 2 августа в российское внешнеполитическое ведомство послу Молдавии в Москве Андрею Негуце, передает корреспондент ИА REGNUM.

Aurelian Sandulescu Флаг Молдавии

Замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин выразил молдавском дипломату решительный протест в связи с решением молдавского правительства. «Было подчёркнуто, что российская сторона на протяжении последних лет последовательно работает над развитием активных отношений с Молдавией. Хорошо известны принятые меры в торгово-экономической области, в сфере миграции, на других направлениях нашего взаимодействия. С этим контрастируют безответственные шаги Кишинева, направленные на сознательный подрыв двусторонних российско-молдавских отношений», — отметили в МИД РФ.

Там особо подчеркнули, что в последнее время мишенью провокаций становятся не только высокие российские представители, миротворцы, но и простые граждане обеих стран. «Складывается впечатление, что кишиневские политики стремятся получить роль «правофлангового» в той истеричной и бесперспективной кампании, которая развернута против Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

В МИД добавили, что «подобные опасные действия могут иметь серьезное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе и в Европе в целом». «Это особенно актуально в контексте продолжающихся попыток ряда молдавских политиков искусственно обострить ситуацию вокруг приднестровского урегулирования», — подвели итог в дипломатическом ведомстве РФ.

Дмитрий Рогозин, отметим, является спецпредставителем президента России по Приднестровью и сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Объявление его персоной нон грата означает фактическую заморозку молдавско-российских отношений по всем ключевым направлениям и кризис в молдавско-приднестровском урегулировании. Это решение также может обострить ситуацию в самой Молдавии. Власти Гагаузской автономии уже выразили свое несогласие с курсом Кишинева на сворачивание отношений с Россией.