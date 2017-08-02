Гагра, Абхазия, 3 августа, 2017, 00:23 — ИА Регнум. Как отмечается, Рауль Хаджимба посетил место ЧП для осуществления личного контроля над деятельностью подразделений Минобороны, МВД и МЧС, а также провёл совещание с министрами.

Km-ra.org Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии

«Президент поручил премьер-министру Беслану Барциц создать специальную комиссию, которая определит объёмы и масштабы нанесённого ущерба и объёмы компенсаций, которые будут выплачены всем пострадавшим, включая граждан России. Министру здравоохранения Тамазу Цахнакия дано поручение взять под личный контроль оказание помощи за счёт ведомства всем пострадавшим вследствие происшествия», — сообщили в пресс-службе.

Главе Гудаутского района, на территории которого произошло ЧП, поручено решить вопрос с размещением туристов, которые находились в домах, пострадавших вследствие взрывов.

Сообщается, что по окончании совещания Рауль Хаджимба посетил Республиканскую больницу, где размещены пострадавшие.

Как передавало ИА REGNUM, 2 август на охраняемых складах Минобороны Абхазии, находящихся в районе сероводородного горячего источника в селе Приморское, произошло возгорание, которое повлекло за собой взрывы боеприпасов.

По последним данным посольства России, в результате ЧП пострадали 60 человек, в том 35 российских граждан, 27 из которых госпитализированы с травмами лёгкой и средней степени тяжести. По словам пресс-секретаря МЧС Абхазии Мизана Ломия, большинство пострадавших получили осколочные ранения.