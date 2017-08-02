Миннеаполис, США, 2 августа, 2017, 22:46 — ИА Регнум. В американском штате Миннесота в городе Миннеаполис в здании школы произошел взрыв, сообщает информационное агентство Associated Press.

skeeze Взрыв

По информации агентства, в результате взрыва два человека считаются пропавшими без вести, в разной степени пострадали еще пять человек. Уточняется, что люди были травмированы из-за частичного обрушения школьного здания.

По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газа.

Пострадавшие люди доставлены в медицинские учреждения. Ранее местные СМИ сообщали, что один человек от взрыва погиб, но официального подтверждения этого пока нет.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы.