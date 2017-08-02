Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Дня ВДВ на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Празднование Дня ВДВ на Красной площади

Москва, 2 августа, 2017, 23:46 — ИА Регнум. После молебна на Ильинке военнослужащие и гости столицы приняли участие в литургии в храме Ильи Пророка в Китай-городе, которую возглавил епископ Савва Воскресенский, а затем прошли крестным ходом от храма до Лобного места на Красной площади, где прозвучал ещё один благодарственный молебен пророку. Официальная часть программы завершилась массовой трапезой и праздничным концертом.

Что касается знаменитой своим размахом и особыми традициями весёлой части Дня ВДВ, то в 2017 году всё прошло по привычному сценарию: в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького выступали артисты, развернулись полевые кухни с «солдатской кашей» и чаем, звучали военные песни. Конечно, не обошлось без стихийных купаний в фонтанах и песен под гитару.

Праздничные мероприятия также прошли во всех крупных парках Москвы.

Напомним, указ о праздновании Дня Воздушно-десантных войск 2 августа президент России подписал в 2006 году, узаконив давно ставший традиционным праздник: этот род войск появился 2 августа 1930 года, в день первого парашютного десантирования обученного военного подразделения.