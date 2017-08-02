Москва, 2 августа, 2017, 19:41 — ИА Регнум. «Новость же главным образом в том, что Трамп сдался. Из трёх вариантов — пойти на конфронтацию с Конгрессом (вето на закон), отказаться от его подписания («я не согласен, но ничего не могу сделать») и подписать — президент выбрал третий. Теперь ответственность за роковые последствия, связанные с предстоящей реализацией этого злополучного закона, — не только на его авторах, но и лично на Трампе», — полагает сенатор.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Парламентарий отметил четыре варианта последствия решения президента США.

Прежде всего, США предстают всему миру в качестве государства, игнорирующего международное право, авторитет страны в мире тем самым падает, а не укрепляется, рассуждает Косачёв. Во-вторых, демонстративно игнорируя интересы своих союзников, продвигая исключительно собственные, США серьёзно расшатывают трансатлантическую солидарность, отмечает сенатор. В-третьих, США не оставляют шанса на конструктивное сотрудничество с Россией — важнейшим партнером в решении центральных проблем современного мирового развития.

«Это сотрудничество неизбежно будет отныне и на годы (десятилетия?) вперёд носить избирательный характер, причём не только с американской, но и российской стороны», — отметил парламентарий в соцсети.

В-четвёртых, продолжил он, очень мрачными выглядят и перспективы дальнейшего урегулирования иранской и северокорейской проблем, при всём различии в их текущем состоянии.

«Следовательно, реальные угрозы будут усиливаться, а не ослабевать. Иными словами — США с принятием этого закона продемонстрировали утрату адекватного восприятия реалий современного дня и, следовательно, утрачивают любые права в претензиях на «исключительную» роль в глобальном лидерстве. И это последнее обстоятельство может со временем оказаться единственной хорошей новостью во всей этой крайне неприглядной истории», — заключил Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Трамп подписал закон о санкциях против РФ, Ирана и КНДР, который ранее был принят подавляющим большинством членов Конгресса. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он его подписал. «Ограничивая гибкость исполнительной власти, этот закон затрудняет заключение США хороших сделок ради народа Америки и еще больше сближает Китай, Россию и Северную Корею», — говорится в заявлении Трампа.