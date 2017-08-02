Нью-Дели, 2 августа, 2017, 20:38 — ИА Регнум. В индийском штате Уттар-Прадеш зарегистрировано пять новых случаев заболевания свиным гриппом, 2 августа сообщает The Times of India.

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Свиной грипп диагностировали у жителей столицы штата Уттар-Прадеш Лакхнау. Среди заболевших оказалась 2-летняя девочка. С начала текущего года в Лакхнау зарегистрировали 65 случаев заболевания свиным гриппом.

Напомним, с января 2017 года от свиного гриппа в штате Уттар-Прадеш умерли семь человек, вирус диагностировали у 129 пациентов.

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В 2016 году в штате Уттар-Прадеш число погибших от свиного гриппа достигло 16 человек. Всего вирус обнаружили у 122 человек.