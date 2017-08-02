Комрат, Молдавия, 2 августа, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Решение правительства Молдавии объявить персоной нон грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина может привести как в внутриполитической дестабилизации в Молдавии, так и к обострению молдавско-приднестровского конфликта и отношений между Молдавией и Гагаузией. Как передает корреспондент ИА REGNUM, башкан (глава) Гагаузской автономии Ирина Влах уже выразила категорическое несогласие с решением Кишинева.

Рогозин

«Взятый центральными властями курс на сворачивание молдавско-российского партнерства не отражает реальное отношение жителей Гагаузии и всего молдавского общества к дружественному российскому народу и руководству Российской Федерации» — заявила Влах. Она выразила надежду, что ответные меры Москвы не коснутся граждан Молдавии, «временно или постоянно пребывающих на территории Российской Федерации».

Напомним, по мнению молдавских властей, Рогозин, являющийся спецпредставителем президента России по Приднестровью и сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, позволил себе оскорбительные высказывания в отношении Молдавии и ее руководства.

28 июля власти Румынии не пропустили самолет, на борту которого находился вице-премьер РФ Рогозин, через территорию страны. Российский политик планировал посетить Молдавию и ПМР по приглашению президента Молдавии Игоря Додона для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье. Рогозин обвинил в инциденте власти Румынии и лидера правящей Демпартии Молдавии, фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка.