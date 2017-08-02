Барнаул, 2 августа, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Поскольку вероятность выхода оппозиционных сил за пределы своих электоральных ниш в ходе большинства кампаний по выборам в заксобрания не очень велика, наибольший интерес будет прикован не к региональным, а к муниципальным выборам, полагает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук Дмитрий Орлов. В своем выступлении на сегодняшнем заседании клуба «Регион» в Москве он подчеркнул, что один из интересных сценариев наблюдается в Барнауле. Речь идет о серьезных конкурентных преимуществах «Единой России», несмотря на наличие протестных настроений.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Политагитация партии «Единая Россия» в Барнауле. 2016 год

«При активности КПРФ в регионе (Алтайском крае, прим. ИА REGNUM ) кадровый потенциал Компартии при формировании команды на выборах в городскую думу остался ограниченным. Напротив, «Единой России» благодаря проведению праймериз удалось сформировать достаточно представительную команду кандидатов, обладающую необходимыми ресурсами для ведения кампании на уровне города», — полагает Дмитрий Орлов.

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Он также отметил, что усилия «Единой России» помогли снизить ряд связанных с внутриэлитными конфликтами рисков уже на старте кампании. В этих условиях у оппозиционных сил, по мнению эксперта, остается несколько способов, чтобы перехватить инициативу у «Единой России». И вновь Дмитрием Орловым был упомянут Барнаул, вернее, алтайские комменисты.

«Достаточно интересным ходом КПРФ в Алтайском крае, создающим фон для выборов в городскую думу Барнаула, является ходатайство о возбуждении процедуры «народной законодательной инициативы» (было подано 22 мая 2017 года депутатом Барнаульской городской думы Ларисой Идоловой в Алтайское краевое заксобрание). Ее инициаторы заявили о необходимости изменений в сфере социального обеспечения под лозунгом «Нет — экономии на бедных! Да — экономии на богатых!». Обсуждение инициативы создало серию информационных поводов для региональных СМИ», — подчеркнул Дмитрий Орлов.

По его мнению, важным преимуществом «Единой России» в ходе муниципальных выборов в административных центрах регионов является формирование широких коалиций элитных групп, объединяющих ключевых экономических и политических игроков.

«Это дает дополнительные ресурсы для более детальной работы с местной повесткой, что на муниципальных выборах имеет куда большее значение, чем сформировавшиеся партийные предпочтения избирателей. Как правило, более широкая «скамейка запасных», на которую может опереться «Единая Россия», дает и больше возможностей для отбора более конкурентоспособных кандидатов. Это также важно, учитывая большую роль голосования за конкретных личностей на выборах не только по одномандатным округам, но и по партийным спискам. Таким образом, муниципальные кампании для «Единой России» могут пройти сложнее, чем региональные, но очевидных конкурентных преимуществ партии это не отменяет», — полагает эксперт.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования — 10 сентября — в Алтайском крае пройдет множество муниципальных избирательных компаний. Ожидается, что в условиях жёсткой конкуренции будут выбирать мэров крупных городов, городских депутатов. Всего на муниципальном уровне в регионе будет разыграно около 7 тысяч депутатских мандатов.

Депутатов Барнаульской городской думы изберут на прямых выборах, а вот глава столицы Алтайского края будет определен по конкурсу.

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