Алтайские единороссы определились с кандидатами на муниципальных выборах

Барнаул, , 07:19 — REGNUM Алтайские единороссы обнародовали имена «народных кандидатов», которые представят партию власти на предстоящих муниципальных выборах в Барнауле. В тройку лидеров партсписка вошли глава администрации города Сергей Дугин и действующие депутаты Барнаульской городской Думы: сопредседатель ОНФ по Алтайскому краю Марина Ермоленко и председатель Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественно организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин. О том, что «Единую Россию» будут представлять именно народные кандидаты, ранее заявил секретарь реготделения Александр Романенко. Подробности с VIII конференции Барнаульского отделения партии «Единая Россия» сообщает официальный сайт партии.

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Форум собрал более 350 человек — делегатов первичных отделений «Единой России», депутатов всех уровней и гостей конференции. Помимо утверждения кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы седьмого созыва, единороссы приняли предвыборную программу партии. В итоговый список вошли 103 кандидата — четыре на каждую из 20 территориальных групп из 20 одномандатников и 3 лидера общегородского списка.

Говоря о приоритетных городских проектах член Президиума регионального политсовета партии Сергей Локтев назвал их примером удачного взаимодействия региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, партии «Единая Россия», общественности и предпринимательского сообщества.

«Проектный подход к комплексному решению проблем в социально-значимых сферах, на мой взгляд, эффективный инструмент для консолидации имеющихся ресурсов и достижению результатов», — отметил он, подчеркнув, что благодаря партии удалось привлечь беспрецедентные средства на реализацию проектов.

Напомним, подготовку к избирательной кампании 2017 года «Единая Россия» начала в феврале с проведения праймериз. По количеству участников предварительного голосования Барнаул стал лидером: на 40 думских мандатов претендовали почти 200 барнаульцев. По итогам предварительного голосования, две трети кандидатов оказались беспартийными, либо сторонниками партии. Действующих депутатов Барнаульской городской Думы — лишь одна треть.

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«В Единый день голосования, 10 сентября, в краевой столице пройдут выборы депутатов Барнаульской городской Думы. Наша задача — достойно выступить на выборах и обеспечить максимальный успех кандидатов «Единой России» на всех округах. Инструментом в достижении цели станет партийная программа, в основу которой легли приоритетные городские проекты: «Городская среда», «Безопасные дороги», «Эффективное коммунальное хозяйство», «Забота о старшем поколении», «Современная школа» и «Качественная медицина». Эти проекты — итог совместной работы Партии, администрации Барнаула и его жителей. И предвыборную программу, и команду кандидатов, с которыми мы пойдем на выборы, сформировали сами барнаульцы в ходе предварительного голосования. Итоги конференции, по сути, станут доказательством того, что принимая решения, «Единая Россия» руководствуется мнением и пожеланиями своих избирателей», — заявил секретарь Алтайского регионального отделения партии Александр Романенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования — 10 сентября — партия власти готовится к участию в муниципальных выборах в Алтайском крае. Осенью 2017 года в условиях жёсткой конкуренции будут выбирать мэров крупных городов и муниципалитетов. Всего на муниципальном уровне в регионе будет разыграно около 7 тысяч депутатских мандатов.

Депутатов Барнаульской городской думы изберут на прямых выборах, а вот глава столицы Алтайского края будет определен по конкурсу.

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