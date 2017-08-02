Мадрид, 2 августа, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Министр заявил, что правительство приняло это решение в связи с ограниченным влиянием станции на испанский электроэнергетический баланс, так как ее мощность составляет всего 400 МВт, и потому нет никакой политической или экономической уверенности в том, что она окупит необходимые инвестиции.

ENERGY.GOV АЭС Санта-Мария-де-Гаронья, Испания

Надаль сообщил, что демонтаж АЭС будет длиться от 13 до 16 лет.

Между тем министр ясно дал понять, что это решение правительства не может быть экстраполировано на другие станции, и что правительство по-прежнему привержено ядерной энергетике.

Он напомнил, что закрытие будет иметь «нулевое» влияние на безопасность поставок и цены на электроэнергию.

Министр также отметил, что судьба станции могла бы сложиться по-другому, если бы существовал четкий план инвестиций при полной поддержке парламента по восстановлению работы АЭС.

За пять лет простоя АЭС Гаронья накопила €360 млн убытков. Тем не менее правительство продумало социальный план по дальнейшему трудоустройству 400 работников станции.

В Стране Басков прозвучало единодушное удовлетворение политиками и представителями учреждений по поводу окончательного закрытия АЭС.

Однако ряд политиков называет закрытие станции «исторической ошибкой» и призывает премьер-министра Мариано Рахоя создать план реиндустриализации провинции.

Экологические организации приветствовали заявление о закрытии АЭС Гаронья и расценили этот шаг как открытие двери на пути к прекращению развития ядерной энергетики в Испании.

Напомним, АЭС Гаронья, расположенная в долине Тобалина, стала уже третьей закрытой атомной электростанцией в Испании после остановки реакторов АЭС Вандельос I в Таррагоне и АЭС Сорита в Гвадалахаре.