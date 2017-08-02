Москва, 2 августа, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев, который вел репортаж из Центрального парка культуры и отдыха имени Горького (Москва) в день ВДВ, получил удар от пьяного прохожего.

Цитата из м/ф «Брэк». реж Гарри Бардин. 1985. СССР Победа

Инцидент произошел во время прямого включения. Когда корреспондент начал говорить, к нему подошел пьяный мужчина среднего возраста и ударил кулаком в лицо. При этом он нецензурно ругался.

Репортаж пришлось остановить. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но скоро его задержали. Как отметили в департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии, хулигана задержали сотрудники ОМОН.

«Им оказался 32-летний москвич. Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в отдел полиции», — сообщили в департаменте.

Пострадавшему журналисту оказали первую медицинскую помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Парке Горького утонул десантник. Бывший военнослужащий ВДВ захлебнулся в пруду во время купания.

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