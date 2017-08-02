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Астана, 2 августа, 2017, 15:39 — ИА Регнум. В Казахстане по итогам первого полугодия 2017 года на 30,5% снизился дефицит текущего счета. По предварительным данным он составил 2,6 млрд долларов США. А резервные активы, без учета активов Национального фонда Казахстана, на конец июня 2017 года составили 30,0 млрд долларов США, что «обеспечивает финансирование 8,7 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг». Такую информацию сегодня, 2 августа, предоставил Национальный банк Казахстана.

«Относительный рост мировых цен на нефть и запуск производства на месторождении «Кашаган», с одной стороны, обеспечили прирост экспортных доходов, а с другой — способствовали росту доходов иностранных прямых инвесторов. Мировые цены на нефть сорта brent в среднем за 1 полугодие 2017 года составили 52,2 долл. США за баррель (40,2 долл. США за баррель в среднем за 1 полугодие 2016 года)», — поясняет Нацбанк.

Текущий счет платежного баланса, млн долларов США

Положительное сальдо торгового баланса в первом полугодии 2017 года по предварительным оценкам составило 8,6 млрд долларов США, что на 90% больше показателя аналогичного периода 2016 года (годом ранее он составлял 4,6 млрд долларов США). При этом экспорт составил 23,4 млрд долларов США, а импорт — 14,76 млрд долларов США. Экспорт вырос на 36,2% — такому росту способствовал ряд факторов, в числе которых рост стоимости экспорта нефти и газового конденсата на 44,7%, рост экспорта черных металлов на 69,6% и рост экспорта цветных металлов на 25,1%. Импорт товаров вырос на 16,8% по всем группам товарной номенклатуры. Наибольшее увеличение показал ввоз потребительских непродовольственных товаров.

По балансу услуг Национальный банк комментарии не представил, но анализ статистических данных, опубликованных на сайте, показывает, что данный показатель продолжает оставаться в минусовой зоне, и по итогам первого полугодия 2017 года импорт услуг превысил экспорт на 2,03 млрд долларов США.

«Выплаты доходов иностранных прямых инвесторов выросли в сравнении с 1 полугодием 2016 года в 1,5 раза до 8,1 млрд долл. США, а в целом отрицательное сальдо баланса инвестиционных доходов в 1 полугодии 2017 года составило 8,4 млрд долл. США. Более 50% доходов прямых иностранных инвесторов было обратно инвестировано ими в дочерние предприятия в Казахстане», — поясняется по части текущего счета, касающегося доходов от нерезидентов.

Детализация платежного баланса по прочим пунктам в млн долларов США

За исключением операций с резервными активами Национального Банка, чистый приток капитала по финансовому счету составил 2,6 млрд долл. США. Чистый приток капитала по прямым иностранным инвестициям составил 4,1 млрд долларов США. Это, по сведениям Нацбанка, связано в основном с реинвестированием доходов в казахстанские предприятия и ростом межфирменной задолженности перед аффилированными лицами.

За счет выпуска небанковскими организациями еврооблигаций на международных рынках капитала, чистый приток капитала по портфельным инвестициям составил 2,2 млрд долларов США.

Финансовый счет по секторам, за исключением резервных активов НБРК, в млн долларов США

«Отток финансовых ресурсов из страны по другим инвестициям связан с ростом краткосрочных активов резидентов на зарубежных счетах и увеличением дебиторской задолженности небанковских организаций, а также с сокращением банками и небанковскими организациями обязательств по долгосрочным займам», — сообщает казахстанский банковский регулятор.

Напомним, Национальный банк Казахстана формирует предварительную оценку платежного баланса на основе следующих данных: статистическая отчетность по взаимной торговле с государствами — членами Евразийского экономического союза и данные таможенной статистики по торговле с третьими странами; статистическая отчетность банков; статистическая отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг; данные регистрации и уведомления по валютным операциям небанковского сектора; данные, полученные в рамках валютного мониторинга филиалов компаний — нерезидентов, действующих в Казахстане более одного года, а также информация о реализации крупнейших инвестиционных проектов нефтегазовой отрасли; данные балансовой отчетности Национального Банка по операциям Национального Фонда Казахстана и по операциям с золотовалютными резервами.

Напомним также, по данным Комитета государственных доходов, за первое полугодие экспорт Казахстана в другие страны (кроме стран ЕАЭС) составил 20,7 млрд долларов США, а импорт 8,01 млрд долларов США. По экспорту рост составил 38,3%, а по импорту 8,01%.

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