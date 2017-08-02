Луганск, 2 августа, 2017, 15:26 — ИА Регнум. К линии фронта Киев перебрасывает карательные отряды из украинских националистов и снайперов, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 2 августа Луганский информационный центр.

Xvesti.ru Украинский снайпер

По его словам, новые боевые отряды прибыли в район населенного пункта Желобок. Так, каратели прибыли численностью до взвода личного состава. Марочко отметил, что прибывшие отряды имеют цель спровоцировать ополченцев на ответные действия.

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Напомним, Киев регулярно перебрасывает новую военную технику и подразделения ВСУ к линии фронта в Донбассе для дальнейшей эскалации военных действий.

Помимо этого, среди военнослужащих ВСУ нередко встречаются наемники из различных стран, таких как Польша, Грузия, Канада, арабских стран и Прибалтики.

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