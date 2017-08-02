Москва, 2 августа, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Странам Евразийского экономического союза не удастся создать единую валюту до 2025 года — это будет сложно сделать даже к 2030 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

Kremin.ru ЕАЭС

Министр экономического развития Максим Орешкин 2 августа заявил, что единая валюта ЕАЭС может быть создана не ранее 2025 года. По его словам, первоочередная задача ЕАЭС — гармонизация регулирования финансовых рынков и банковской системы, только после этого можно будет говорить о создании единой валюты.

«Прежде чем поднимать вопрос о создании единой валюты необходимо выстроить соответствующий фундамент для этого», — уверен Деев.

Любое интеграционное объединение начинается с создания зоны свободной торговли, потом таможенного союза, а затем единого экономического пространства, рассуждает эксперт, только после этого можно формировать экономический союз с параллельным введением единой расчётной единицы.

«Но завершить процесс удастся только в том случае, если уровень развития экономик участников будет сопоставим. Сейчас это не так: расхождение в уровне жизни потенциальных членов союза настолько велико, что завершить этот процесс будет проблематично даже к 2030 году», — уверен Деев.

Между тем, по его словам, сама по себе идея единого валютного союза весьма перспективна. Если в расчетах не будет международных посредников, то страны-участники союза получат возможность проводить сделки в национальных валютах по наиболее выгодному курсу.

«Платежи будут осуществляются без банков-посредников, не будет необходимости отвечать на запросы американских и европейских банков, которые часто поступают при проведении расчетов в долларах США и евро. За счет этого время прохождения платежей существенно сократится», — отмечает Деев.