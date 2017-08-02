Херцег-Нови, Черногория, 2 августа, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Большой док единственной в Черногории судоремонтной верфи (Jadransko brodogradiliste) в поселке Биела, проданный летом 2016 года литовской компании Vakarų laivų gamykla, 1 августа был отправлен по морю в Литву в порт Клайпеды.

Radiojadran.com Погрузка большого дока черногорской судоремонтной верфи на судно-док Dockwise Vanguard

Несколькими днями ранее в Боко-Которский залив в Черногории зашло крупнейшее полупогружное судно — корабль-док Dockwise Vanguard под флагом Нидерландов. Судно водоизмещением 91 238 тонн, длиной 275 метров, шириной 79 метров специально предназначено для перевозки тяжелых грузов, таких как буровые платформы.

По состоянию на вечер 1 августа погрузка дока закончена. В пути до Литвы он пробудет около недели.

Как сообщают местные СМИ, рабочие провожали док со слезами на глазах. Верфь в Биеле была градообразующим предприятием, на котором работали целые семьи.

Проданный док был изготовлен в Германии для Югославии в 1976 году. Это был самый большой плавучий док в стране. Во время процедуры банкротства его продали литовской Vakarų laivų gamykla за 11 млн евро. Ранее док хотела купить эстонская компания Baltic ART за 13 млн евро, но она отказалась от сделки, а следующим в тендере было предложение литовской АО Vakarų laivų gamykla.

Часть средств от продажи пошла на выплату долгов по зарплате рабочим предприятия.

Литовское акционерное общество Vakarų laivų gamykla является крупнейшим предприятием инженерной промышленности Литвы, которое объединяет 18 различных компаний. Основная деятельность предприятия — строительство судов, ремонт и модернизация судов, погрузка грузов, производство конструкций из металла, транспортные и другие услуги. На предприятии работает около 1900 работников. 96,87% акций литовского предприятия Vakarų laivų gamykla принадлежит эстонской BLRT Grupp. В 2017 году компания ожидает оборот в 108 млн евро и рассчитывает получить доналоговый доход более 13 млн евро.