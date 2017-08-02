Мосул, Ирак, 2 августа, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Российские власти пытаются вернуть на родину детей, которых в иракский Мосул вывезли подвергшиеся пропаганде террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) родители, сообщает РТ.

Уличные бои в Мосуле

Попытки вернуть в Россию детей, оказавшихся в Мосуле, начались сразу после освобождения города от боевиков. В настоящее время 48 несовершеннолетних находятся в приютах Мосула. Вывезти их в Россию невозможно: у детей нет документов, которые подтверждали бы их российское гражданство.

Дети находятся под опекой Министерства труда и социальных отношений Ирака. Переговоры об их возвращении ведут представители МИД РФ, Чеченской Республики, Совета Федерации и политики из Иордании и Ирака.

Инициатором эвакуации российских детей и посредником при переговорах между представителями разных стран и международными общественными организациями стал известный иорданский политик чеченского происхождения Самих Бено — глава Ассоциации друзей Республики Чечня в Иордании.

«Мы сообщили, что планируем вернуть несовершеннолетних детей домой. Они не имеют отношения к войне в Ираке, в Сирии или в другом месте. Наша деятельность гуманитарная», — заявил телеканалу Cамих Бено.

Эвакуация детей из Ирака, по словам Бено, будет проходить в два этапа: сначала их вывезут из Мосула в Иорданию, а уже оттуда несовершеннолетние будут отправлены в Россию к родственникам. Чтобы определить их родственную связь с людьми, которые ищут в России попавших детей и заявят о родственных связях, будут проводиться тесты ДНК.

«Мы это делаем, чтобы никто не пришёл и не сказал нам без каких-либо доказательств, что это его ребёнок», — уточняет Бено.

Сколько именно детей родителей, завербованных ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находятся в Ираке и Сирии — неизвестно.