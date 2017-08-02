Женева, Швейцария, 2 августа, 2017, 07:25 — ИА Регнум. "Евровидение-2017» в Киеве столкнулось с рядом нежелательных инцидентов, многие из которых едва не привели к переносу мероприятия за пределы страны-организатора — Украины, — говорится в сообщении. — Это привело к некоторым изменениям и адаптации к правилам предстоящих конкурсов «Евровидения».

Проволока

Отмечается, что наиболее неприятной проблемой стал запрет на въезд российской певицы Юлии Самойловой. Теперь, согласно новым правилам конкурса, национальные вещатели не должны включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну, которая будет хозяйкой международного песенного конкурса.

Кроме того, изменения в регламенте конкурса коснутся правил отбора жюри: его представители не должны быть никоим образом связаны с участниками или песнями, которые они исполняют. Организаторы «Евровидения» надеются, что подобная мера будет способствовать объективной оценке артистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2017 г. власти Украины объявили о запрете для певицы Юлии Самойловой въезжать на Украину в течение трех лет из-за ее выступления в Крыму в 2015 году. Руководству ЕBU не удалось повлиять на решение украинских властей.

13 апреля МИД Украины также разъяснил свою позицию по ситуации вокруг Самойловой. Въезд на территорию Украины певице был закрыт «из-за нарушения законодательства», пояснили в ведомстве.

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