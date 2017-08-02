Казань, 2 августа, 2017, 05:07 — ИА Регнум.

Около тысячи делегатов соберутся 2 августа в Казани на VI Съезд Всемирного конгресса татар. В первый день работы участники обсудят вопросы сохранения и развития татарского языка, а также национальное воспитание, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на повестку мероприятия.

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С докладами на съезде выступят глава республики Рустам Минниханов и ряд министров.

Казанские СМИ ранее сообщали, что в рамках мероприятия, которое завершится 6 августа, будет поднят вопрос нового договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью. В официальной повестке съезда данный вопрос прямо не прописан, но на 3 августа запланирован блок пленарных заседаний, темы которых не оговорены в ней. Известно только, что в рамках них будут подниматься вопросы «консолидации татарского народа и новые направления в данной работе».

Напомним, в этом году съезд проходит в год 25-летия образования Всемирного конгресса татар. Он был созван Указом главы региона в июне 1992 года и собирался каждые пять лет.

В первый день в рамках съезда пройдут дискуссионные площадки на темы «Татарский дух: язык и наследие», где обсудят платформу по сохранению и развитию языка и духовного наследия, «Семья, демография, национальное воспитание», «Татарское предпринимательство и меценатство». Кроме того, на 2 августа запланировано проведение круглого стола на тему «Музей татарской эмиграции и Портретная галерея татарского народа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля депутаты Госсовета Татарии на заседании единогласно приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу создания специальной рабочей группы по выработке предложений по правовым вопросам договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью.

Депутат Николай Рыбушкин зачитал собравшимся текст обращения к главе государства, в котором отмечается, что «договор стал важным фактором сохранения политической, межнациональной, межконфессиональной стабильности».

«Договор как пример выстраивания конструктивных отношений между различными уровнями власти востребован в международной практике и, несомненно, содействует авторитету Российской Федерации и находит поддержку у абсолютного большинства жителей Республики Татарстан, — говорится в обращении. — Сегодня основные положения договора фактически получили закрепление в действующем законодательстве и вошли в практику взаимоотношений между федеральным центром и регионами».

Далее в тексте обращения депутаты отмечают, что в связи с истечением срока действия документа возникают определённые проблемы реализации ряда действующих норм Конституции региона.

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В конце апреля 2017 года в Казани делегаты III съезда народов Татарии приняли резолюцию «О реализации государственной национальной политики в Республике Татарстан». В ней они просили сохранить наименование должности высшей государственной власти в республике и «проработать формы урегулирования возникающих вопросов, касающихся разграничения полномочий между федеральным центром и Татарстаном».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Татария — единственный регион в России, где сохранился институт президентства, хотя федеральный закон давал такую возможность только до 31 декабря 2015 года.

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