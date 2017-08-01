Кабул, 1 августа, 2017, 23:27 — ИА Регнум. В результате террористической атаки на шиитскую мечеть в афганской провинции Герат погибли по меньшей мере 29 человек, 1 августа сообщает Agence France-Presse.

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Нападение совершил террорист-смертник, после чего второй боевик открыл стрельбу.

«Число погибших возросло до 29 человек, еще 63 человека получили ранения. Несколько раненых находятся в критическом состоянии, поэтому потери могут возрасти», — заявил представитель местного госпиталя Рафик Ширзай.

Нападение произошло примерно в 20:00 по местному времени, заявил представитель полиции провинции Герат Абдул Ахад Вализада. Второй террорист был убит.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, 31 июля террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на посольство Ирака в Кабуле.