Вашингтон, 1 августа, 2017, 22:29 — ИА Регнум. «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и глобальное изменение климата стали главными угрозами для национальной безопасности в мире, согласно данным нового опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center.

Unsplash Да.Нет

Опрос, который проводился в 38 странах мира, содержал список из восьми угроз, включая миграционный кризис, кибератаки, состояние глобальной экономики, внешнюю политику США, Китая и России.

18 стран, включая США, страны ЕС, Ближнего Востока и Азии указали «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве основной угрозы для национальной безопасности.

В 13 странах, расположенных в основном в Латинской Америке и Африке, в первую очередь обеспокоены глобальным изменением климата.

В Японии угроза кибератак заняла первую строчку в рейтинге угроз для национальной безопасности. В США, Германии и Великобритании угроза кибератак заняла второе место в рейтинге после ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Греция и Венесуэла считают, что первостепенную опасность может представлять состояние глобальной экономики.

Внешняя политика России стала главной угрозой для национальной безопасности Польши.

Напомним, опрос Pew Research Center проходил с 16 февраля по 8 мая 2017 года, в нем приняли участие 41 тыс. 953 респондента из 38 стран мира.