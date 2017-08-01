Нью-Дели, 1 августа, 2017, 21:15 — ИА Регнум. Ежедневно в Индии в течение последних трех лет в результате нападения диких животных в среднем погибал примерно один человек, согласно статистике министерства окружающей среды Индии, 1 августа сообщает The Guardian.

pgeyr Слон

С апреля 2014 года по май 2017 года в результате нападения диких животных погибли 1 тыс. 144 человека. За 2014−2015 финансовый год погибли 426 человек, в следующем году число погибших увеличилось до 446.

Министерство окружающей среды Индии предоставило частичный отчет за 2016−2017 финансовый год, однако известно, что до февраля 2017 года в результате нападения диких слонов погибли 259 человек. В мае 2017 года 27 человек были убиты тиграми.

Напомним, за последние три года в результате нападения диких слонов погибли 1 тыс. 52 человека. Большинство нападений произошло в районе фермерских хозяйств: слоны вышли из джунглей в поисках пищи.

Эксперты природоохранных организаций Индии заявили, что тропы диких животных все чаще оказываются перерезаны автомагистралями, железнодорожными путями и фабриками, а территория лесов и лугов постепенно сокращается.

В Индии финансовый год заканчивается 31 марта и начинается 1 апреля.