Ростов-на-Дону, 2 августа, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Среди первоочередных задач дорожной отрасли Ростовской области в 2017 году стал ремонт транспортных артерий в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день завершён ремонт автодорог регионального значения, в частности, 18 участков общей протяженностью 42,8 км на территории Аксайского, Азовского, Багаевского, Кагальницкого, Матвеево-Курганского, Октябрьского и Родионово-Несветайского районов, сообщает ИА REGNUM 2 августа.

Donland.ru Ремонт дорог

Напомним, «Безопасные и качественные дороги» — проект, направленный на обеспечение безопасного, качественного и эффективного транспортного обслуживания городских агломерации. На реализацию проекта в Ростовской области в 2017 году предусмотрено 2,4 млрд рублей. Половина выделенных средств — трансфер из федерального бюджета.

Donland.ru Дорожные работы

Вместе с тем, с завершением работ на дорогах регионального значения реализация проекта на Дону не окончена. Ремонт в рамках проекта ведётся и на транспортных артериях Ростова-на-Дону.

«Ростовская агломерация — одна из самых быстрорастущих в России, и, к сожалению, дорожно-транспортная инфраструктура за этим ростом явно не успевает. Именно трассы агломерации принимают на себя основную нагрузку. Учитывая, что центр агломерации Ростов-на-Дону будет принимать матчи ЧМ-2018 по футболу, основные мероприятия в этом году будут реализованы в городе-миллионнике», — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ростовские власти утвердили план дорожных работ, включающий 83 объекта протяженностью 112,4 км. Уже завершён ремонт на 20 объектах на площади 292,423 тыс. кв. м. 29 июля было открыто движение по центральной полосе моста по проспекту Стачки — одного из самых значимых объектов, вошедших в проект «Безопасные и качественные дороги». Ремонт переправы продолжается с опережением графика. Остальные транспортные артерии будут приведены в порядок к намеченным срокам.

Donland.ru Дорожная техника

«Предстоящий ЧМ-2018 — это хороший повод привести все дорожное хозяйство в порядок. Спортивное мероприятие пройдёт, а отремонтированные дороги, новые мосты, магистрали и развязки останутся жителям области наследием мундиаля», — отметил глава региона.

Добавим, что в 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» всего на Дону предстоит отремонтировать выше 150 км дорог Ростовской агломерации. Выполнение работ позволит увеличить долю протяженности автомобильных дорог Ростовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, с 45 до 56%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ростовская агломерация включает 17 муниципальных образований, расположенных в пределах 100 км от областного центра. В ней проживает более 2,5 млн человек — это 60% населения региона.

Общая протяженность автомобильных дорог агломерации составляет 2 273 км.