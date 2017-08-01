Варшава, 1 августа, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Советский Союз был в сговоре с нацистской Германией в вопросе уничтожения поляков, заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич на мероприятии по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания 1944 года.

Voenpro.ru Медаль «За освобождение Варшавы». Ею было награждено около 701 700 человек, посмертно — более 22 тысяч

По мнению скандально известного главы польского военного ведомства, целое поколение независимой Польши было истреблено в 1944 году из-за сговора между нацистами и Советским Союзом. Мачеревич заявил, что это событие повлияло на всю историю последних 80 лет.

Польский министр обороны, ранее неоднократно замеченный в экстравагантных высказываниях, уверен в том, что в августе 1944 года советские войска преднамеренно не оказали помощи Варшавскому восстанию, так как «красная зараза» договорилась с «немецкими палачами» об истреблении польских патриотов.

Польские историки утверждают, что в результате подавления восстания нацистами было уничтожено от 30 до 75 тысяч человек.

Напомним, к концу лета 1944 года советские войска уже освободили от нацистов часть польской территории. Опасаясь того, что в ходе дальнейшего наступления Красная армия самостоятельно очистит Варшаву от немецких оккупантов, подконтрольные Лондону польские вооруженные формирования 1 августа 1944 года в центральном районе Варшавы подняли восстание. Время восстания было выбрано с таким расчетом, чтобы к моменту приближения советских войск к Варшаве польская столица контролировалась бы отрядами так называемого «польского правительства в изгнании».

Однако советские войска к тому времени были вынуждены остановить наступление для восполнения потерь и подготовки новой операции. Восстание в Варшаве продолжалось до 2 октября и было жестоко подавлено немецкими войсками. Польская столица была освобождена Красной армией в январе 1945 года.