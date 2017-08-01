Астана, 1 августа, 2017, 18:15 — ИА Регнум. В Казахстане в рамках комплексного тестирования только 21 тыс. человек смогли преодолеть пороговый уровень в 50 баллов. Это составляет около 42% от общего числа принявших участие в тестировании. Такую информацию сегодня, 1 августа, предоставил министр образования Ерлан Сагадиев в ходе заседания правительства Казахстана.

(сс) Wokandapix Студент

Сообщается, что комплексное тестирование проводилось с 17 по 23 июля в 48 пунктах на базе высших учебных заведений. Всего для участия в тестировании было подано 54 649 заявлений, но фактически участвовало 50 416 человек. Пороговый уровень в 50 баллов преодолели 21 078 или 42% от общего числа выпускников.

«Те, кто не преодолел пороговый балл, смогут пройти тестирование повторно. Прием документов пройдет с 1 по 8 августа, а само тестирование — с 19 по 24 августа. В случае не преодоления порогового уровня на повторном тестировании будет предоставлена возможность зачисления в ВУЗ на один семестр на платной основе», — информирует правительство Казахстана.

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Напомним, комплексное тестирование, в основном, сдается для поступления в вузы выпускниками учреждений общего среднего образования и технических и профессиональных училищ. Также его могут сдать выпускники общеобразовательных школ, обучавшихся по линии международного обмена школьников за рубежом, выпускники республиканских музыкальных школ-интернатов и лица, окончившие учебные заведения за рубежом.

Напомним также, что при сдаче основного формата тестирования выпускниками общеобразовательных школ для поступления в казахстанские вузы — Единого национального тестирования, пороговый уровень в 50 баллов преодолели 74 517 человек или 84,1%. Всего в тестировании приняли участие 88 595 человек.

Единое национальное тестирование (ЕНТ) в текущем 2017 году было разделено на две процедуры: итоговая аттестация как выпускной экзамен в школах и вступительный экзамен в вузы. Этот формат был разработан в результате анализа международного опыта Японии, Израиля и США. Как отмечают в Министерстве образования Казахстана, в содержательной части ЕНТ были представлены тесты, ориентированные на определение уровня логического мышления, базовых компетенций и способности к дальнейшему обучению, то есть на функциональную грамотность. Также из нововведений можно отметить онлайн-трансляцию хода проведения ЕНТ.

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