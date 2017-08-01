Мадрид, 1 августа, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Выборы в Конституционную Ассамблею Венесуэлы состоялись. Прогрессивная демократическая общественность в лице Организации Американских Государств, США, стран Евросоюза в едином порыве объявили о том, что не признают не только результаты выборов, но и собственно прошедшего события.

Jamez42 Венесуэльские баррикады

Тем не менее, непризнанное событие из истории стереть не получается: латиноамериканская и европейская пресса, выдержав однодневную паузу после голосования, приступили к анализу перспектив, задаваясь вопросом «и что теперь?»

Попытки аналитиков дать определение случившемуся единого мнения не формируют.

«Некоторые эксперты считают, что Конституционная Ассамблея — современный вариант Комитета общественного спасения (фр. Comité de salut public) существовавшего в период Великой французской революции конца XVIII века и в течение некоторого времени сосредоточивавшего в своих руках всю верховную власть во Франции, — размышляет на страницах испанской El Mundo венесуэльский корреспондент издания Даниэль Лосано. — Специалисты, предпочитающие не углубляться в историю настолько сильно и привыкшие оперировать более скромными категориями, сравнивают Конституционную Ассамблею с Советами или парламентом Кубы. Бывший испанский премьер Фелипе Гонсалес даже придумал собственное определение, на его взгляд наиболее точно отражающее суть явления: «органическая демократия франкистского типа».

На что это будет больше похоже — покажет время, отмечает журналист, а пока есть смысл констатировать такой факт: первое заседание Учредительного собрания будет иметь имя собственное. И звучит оно так: Луиса Ортега Диас. Генеральный прокурор страны, перешедшая из лагеря сторонников президента в оппозицию.

Испанский автор полагает, что по факту это будет время расплаты, обтекаемо названное «перестройкой всей судебной системы и прокуратуры».

«Тех, кого Мадуро называл «террористами», «путчистами» и «предателями», то есть всех противников нынешнего президента, судить будут без снисхождения, — считает Лосано. — Мадуро уже говорил, что «камера для Фредди Гевары [вице-спикер венесуэльского парламента, контролируемого оппозицией, — прим ИА REGNUM ] давно готова. И это не единственная персона, имеющая перспективу лишиться депутатской неприкосновенности. При беглом обзоре кандидатур таких набирается 112. Законодательный орган страны серьезно перетряхнут и обновят».

Автор подчеркивает, что «если бы явка на выборы составила не более 20%, это оставляло бы надежду на позитивные изменения и поддержку их народом. Но 35−40% голосующих — это уже свидетельство ориентации населения на радикальные перемены». [Явка на выборы составила 41,5%, — прим. ИА REGNUM ]

«При такой поддержке власть не испугают даже крики о международной изоляции государства, раздающиеся за его пределами, — отмечает один из координаторов венесуэльского аналитического центра Centro Gumilla Пьеро Трепикконе. — Изоляция только поможет нынешнему руководству сохранить себя во власти и укрепить свои позиции. В том числе и путем чистки рядов противника. Совершенно очевидно, что первые две жертвы уже определены: это губернаторы наиболее неспокойных штатов Миранда и Амасонас — Энрике Каприлес и Либорио Гарулла. С остальными будут решать в порядке поступления проблем».

«Целью созываемого Учредительного Собрания официально объявлялся пересмотр Конституции 1999 года, принятой Уго Чавесом. На самом деле ничего подобного не состоится, — считает Росио Сан Мигель, директор неправительственной организации Control Ciudadano, занимающейся наблюдением за соблюдением гражданских прав и демократии. — Все декреты нового органа будут носить чисто символический характер, а их парламентское одобрение будет практически стопроцентным».

Оппозиция, не пожелавшая признать, что ее неучастие в выдвижении кандидатов в КА было большой ошибкой, заявила о намерении продолжать уличную борьбу до момента, пока «система, исчерпав свои запасы, не рухнет под давлением международного общественного мнения».

«Они продадут все имеющиеся нефтяные резервы, чтобы выжить, они национализируют все смешанные предприятия с участием иностранного капитала, но это их не спасет», — уверен Энрике Каприлес.