Москва, 1 августа, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Первый канал ищет замену телеведущему Андрею Малахову: рассматриваются две кандидатуры, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник.

Ян Матейко. Станчик. 1862

По данным источника, кандидатуры не относятся к кругу популярных медийных персон. Их имена не называются.

Ранее российский журналист Егор Максимов в своем Twitter написал, что Малахов может сменить место работы — перейти с Первого канала на ВГТРК.

Студию, где снималась программа «Пусть говорят», займет ведущий Дмитрий Шепелев со своим авторским шоу «На самом деле», заявил Максимов.

По словам главного редактора «Р-Спорт» Василия Конова, переход Малахова уже можно назвать «фактом и главной трансферной сенсацией телевизионного межсезонья».

В холдинге ВГТРК прокомментировали информацию, заявив, что этого пока не может быть «физически»: руководство компании находится в отпуске.