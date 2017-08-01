Москва, 1 августа, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Закон о порядке оплаты коммунальных услуг в многоквартирных домах подписал российский президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе главы государства.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

Речь идет об услугах, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. В результате в российский Жилищный кодекс будут внесены изменения об оплате электроэнергии, воды и водоотведения.

Теперь российские граждане смогут платить за содержание жилого помещения не по тарифу, установленному в регионе, а по общедомовому счетчику. У них появится возможность выбрать способ расчета платы за воду и электричество.

Нововведение устанавливает приоритет показаний общедомовых счетчиков над действующими нормативами.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой 19 июля и одобрен Совфедом 25 июля. Закон №258-ФЗ подписан 28 июля 2017 года.