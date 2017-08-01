Волгоград, 1 августа, 2017, 08:53 — ИА Регнум. «Не могу не сообщить приятную новость из очень компетентных и высокопоставленных источников: планам по застройке охраняемого природного ландшафта Мамаева кургана вряд ли суждено сбыться», — написал на своей странице в Fаcebook Валерий Котельников.

Volgograd.ru Схема мемориального парка на Мамаевом кургане

Он также принёс глубокие соболезнования всем «запятнавшим своё имя в этой истории».

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А был ли сквер? На Мамаевом Кургане в Волгограде уничтожен «парк вдов»

Как сообщало ИА REGNUM, к обновлению второй очереди территории у подножия Мамаева кургана — мемориального парка — строители приступили в начале июня. Речь идёт об участке в границах от Аллеи России до железнодорожных путей общей площадью почти пять гектаров. Как заверил заместитель директора МБУ «Северное» Илья Багров, зелени здесь меньше не станет, взамен ветхих деревьев, которые вырубят, будут высажены новые зелёные насаждения — порядка 1,7 тыс. катальп, берёз, каштанов и хвойников. А чтобы деревья не погибли, здесь будет установлена автоматическая система полива.

Что касается стоянки на 239 машино-мест, которая и наделала много шума и вызвала негодование со стороны горожан, то, как заявили в мэрии Волгограда, территория, где планируется её расположить, не входит в состав мемориального комплекса, а принадлежит муниципалитету.

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Необходимость в автостоянке видит и директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин. Он уверен, что парковка «позволит подойти к посещению мемориала по-иному: человек паркуется, проходит по аллее, затем поднимается к главной лестнице». В настоящее же время туристы, посещающие главную высоту России, вынуждены бросать свои автомобили в крайнем правом ряду, который сейчас выделен для движения общественного транспорта.

Напомнил Валерий Котельников и о постановлении губернатора Волгоградской области, которое вносит изменения в режим использования земель в границах территории Мамаева кургана. Согласно документу, принятому 26 июля 2017 года, власти могут в обязательном порядке не согласовывать с Министерством культуры РФ все работы, осуществляемые в пределах границ территории зон охраны Мамаева кургана — места ожесточенных боев в 1942—1943 гг. — объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

Volgograd.ru Обновление территории у подножия Мамаева кургана

Однако, согласно ст. 34, п.3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», режимы использования земель в границах территорий зон охраны объектов культурного наследия утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Между тем, как утверждает замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Павел Мосолов, информации о разработке нового проекта зон охраны Мамаева кургана в Министерстве культуры РФ нет.

«Из этого следует, что подобное самовольное изменение режимов использования земель в границах территории зон охраны Мамаева кургана является противозаконным», — резюмирует эксперт.

В Минкульте РФ заявили, что намерены запросить соответствующие документы, и если подтвердится нарушение федерального законодательства, то дело может дойти до прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, вырубка деревьев у подножия Мамаева кургана, которая проводится в рамках реконструкции, вызвала большой общественный резонанс. Местные коммунисты обвинили власти в варварстве, заявив, что они уничтожили «парк сталинградских вдов».

Напомним, разработкой проектной документации по благоустройству территории мемориального парка на Мамаевом кургане в Центральном районе Волгограда занималось ООО «Архитектурно-ландшафтный центр Грин Арт», определившееся в октябре 2016 года по итогам конкурсного отбора исполнителем проекта. Заказчиком выступил Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области». Как уточнили в региональном комитете строительства, речь идет о территории, расположенной с юго-восточной стороны объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» — места ожесточенных боев 1942—1943 гг.», в границах проспекта Ленина вдоль линии пригородного железнодорожного транспорта. Техническое задание на разработку проектной документации подготовлено облстроем, согласовано с государственным историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва» и региональным комитетом по культуре.

На земельном участке общей площадью 8 га предусматриваются: комплексное озеленение и обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, клумб, фонтанов, установка малых архитектурных форм, декоративной подсветки.

Напомним, мемориальный парк у подножия Мамаева кургана появился до открытия основного комплекса еще в 1965 году. Тысячи горожан высадили деревья и кустарники в память о своих родственниках, погибших в Великой Отечественной войне. Сейчас сквер нуждается в обновлении.