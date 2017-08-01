Москва, 1 августа, 2017, 07:13 — ИА Регнум. «Александр, то, что Вы совершили, — вне политики, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. — Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте — всегда Вам рады».

Александр Акопов. Коллаж с главой МИД РФ

В МИД РФ напомнили, что поводом для критики Акопова стала его фотография на странице в соцсети, которая представляет собой коллаж из фотографий министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и украинского пилота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля украинский пилот Александр Акопов посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила датчики самолета и лобовое стекло кабины. На борту воздушного судна в момент посадки находились 6 членов экипажа и 121 пассажир.

Президент Украины Петр Порошенко наградил летчика Акопова орденом. А позднее украинского пилота подвергли резкой критике в соцсетях за якобы симпатии к Российской Федерации, так как на его странице были размещены фотографии главы МИД РФ.