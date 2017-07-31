Москва, 31 июля, 2017, 21:25 — ИА Регнум. Посольство США в Российской Федерации допускает, что после масштабного сокращения численности дипломатического представительства скорость выдачи виз российским гражданам может уменьшиться. Соответствующее заявление сделала сегодня, 31 июля, журналистам пресс-секретарь посольства Мария Олсон.

dzerod Старое здание американского посольства на Новинском бульваре

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин принял ответные меры на высылку российских дипломатов из США и арест российской дипломатической собственности, которые были произведены в последние дни работы администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

Отныне численность персонала дипломатической миссии США в РФ не должна превышать численность российской дипмиссии в Америке — то есть 455 человек с каждой стороны.

Известно, что в американском дипломатическом представительстве в России работают 1210 человек. Теперь 755 из них должны будут прекратить свою деятельность.

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол уже заявил, что такое решение приведёт к увеличению сроков оформления виз для российских граждан.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможном увеличении срока оформления виз, и переадресовал подобные вопросы в американское дипломатическое представительство.

«Мы оцениваем воздействие, которое будет иметь такое ограничение. Еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности», — заявила пресс-секретарь американского посольства в Москве Мария Олсон.

Что касается заявления Макфола, то Олсон назвала его «личными взглядами» бывшего дипломата.