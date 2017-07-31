Москва, 31 июля, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Введение НДС на покупки в зарубежных онлайн-магазинах поможет отечественным производителям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля заявил старший финансовый советник «Шумаков и партнеры» Михаил Тепляков.

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Покупки граждан РФ в зарубежных интернет-магазинах могут быть обложены налогом на добавленную стоимость (НДС) в 18%, заявили 31 июля в Федеральной антимонопольной службе. Ранее такое предложение Минфин включил в Основные направления налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

«Товары с зарубежных онлайн площадок должны облагаться налогом, так как это поспособствует росту экономики страны в целом, а также может дать толчок развития отечественному производителю», — уверен Тепляков.

Спрос на иностранные товары при этом может существенно снизится.

«Есть вероятность, что спрос на эти товары пострадает, так как они по сути были выгодны для покупки за счет цен, которые были намного ниже отечественных», — считает Тепляков.

При этом, по его словам, нововведение в первую очередь ударит по гражданам — уплачивать налоги придется именно им.

«Но возможно в будущем, чтобы не потерять российский рынок, крупнейшие онлайн-ритейлеры возьмут эту ношу на себя и будут ее использовать в маркетинговых целях в виде скидок и прочего», — предполагает Тепляков.