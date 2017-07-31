Тирасполь, 31 июля, 2017, 18:50 — ИА Регнум. По словам Красносельского, в Молдавии кровавым событиям лета 1992 года так и не дали правовой оценки. «Без юридической оценки нет осознания, покаяния в конечном итоге. И, конечно, уже нет прощения. А все остальные действия, которые проводят соседние государства в отношении нас, говорят о том, что Молдова не переболела этой болезнью и есть желание реваншизма, то есть закончить то, что было начато в 1992 году и чему мешают миротворцы, обеспечивая мир на нашей земле. Это очень опасно, и последствия непредсказуемы», — заявил президент.

Донор Площадь Суворова после парада в честь 21-й годовщины образования ПМР

Он добавил, что приднестровский народ и руководство республики сделают всё возможное для сохранения российской миротворческой миссии на берегах Днестра.

Торжественные мероприятия в Бендерах, посвящённые 25-й годовщине ввода совместных миротворческих сил, начались с церемонии возложения цветов к памятному знаку «Блаженны миротворцы», к плитам Мемориала памяти и скорби и памятнику генерал-лейтенанту Александру Лебедю, а завершились праздничным концертом.

Напомним, молдавские власти не пропустили в Приднестровье группу российских артистов, которые должны были принять участие в праздничных мероприятиях. Власти Румынии в свою очередь отказались пропустить в Молдавию самолет, на борту которого находился спецредставитель президента России Дмитрий Рогозин — он также планировал принять участие в торжествах в Приднестровье.

В день 25-летия мира на Днестре правительство Молдавии выступило с заявлением о том, что для Кишинева это «праздник со слезами на глазах», который надо отмечать с приспущенными флагами. В молдавском Кабмине также обвинили Россию и ее миротворцев том, что они являются главным препятствием для урегулирования конфликта.