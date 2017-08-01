Париж, 1 августа, 2017, 04:07 — ИА Регнум. Энергетическая независимость Франции может обернуться катастрофой. В стране, где 70% электроэнергии производится на АЭС, выбор в пользу «углеродно-нейтральной» модели способен привести буквально к энергетическому самоубийству. О путях развития, предлагаемых властным «зеленым» лобби, пишет постоянный автор ИА REGNUM Анастасия Полозкова.

Bjoern Schwarz Атомная электростанция

После нашумевшего заявления США о выходе из Парижского соглашения по климату Франция объявила о своей готовности принять на себя основную роль в выполнении соглашения. Министр экологического перехода Николя Юло предложил использовать данное соглашение как «возможность для творчества, новаторства и занятости». «Углеродно-нейтральной» Франция должна стать к 2050 году, за 10 лет до этого она прекратит продажу дизельных и бензиновых автомобилей, добычу нефти и угля (на своей территории) и закроет АЭС.

Недавно Юло подчеркнул необходимость создания «дорожной карты» для закрытия 17 ядерных реакторов. Всего в стране, по данным на 2016 год, эксплуатируются 58 реакторов на 19 АЭС. АЭС позволяют Франции быть одним из крупнейших экспортеров электроэнергии в ряд стран Европы, только за прошлый год объем данного экспорта составил $2,2 миллиарда.

О том, как Франция пришла к своему шокирующему решению, узнайте из материала: Энергетическая самоликвидация Франции

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