Москва, 31 июля, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин отчитал главу Калмыкии Алексея Орлова за поборы, которые должны платить родители школьников в республике, передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля. Об этом речь шла сегодня на встрече руководителя страны с главой степной республики в Ново-Огарево.

Kremlin.ru Глава Республики Калмыкия Алексей Орлов

«Родителей просят купить парту для ребёнка, собирают деньги на питание. Послушайте, когда заставляют покупать учебники — это уже нарушение закона, но купить парту — это вообще что‑то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал», — недоумевал президент РФ.

Глава российского государства убедительно попросил Орлова самым внимательным образом изучить, посмотреть и только не перепоручать: «Видите, я этим лично сам занимаюсь и Вас прошу заняться этим».

Глава Калмыкии пообещал незамедлительно включиться в решение этого вопроса.

«Лично, Владимир Владимирович, я обещаю Вам. И немедленно, выйдя из Вашего кабинета, займусь этими вопросами», — добавил Орлов.

Отметим, что в ходе встречи глава Калмыкии доложил президенту РФ, что 1 сентября в республике будет сдана школа XXI века, гимназия на тысячу мест в городе Элисте.

«К сожалению, это долгострой, который должен был быть введён в строй в 2009 году в рамках празднования 400‑летнего юбилея (вхождения Калмыкии в состав России — прим. ИА REGNUM )», — сказал Орлов.

Теперь детям и их родителям не придется мучиться с «двухсменкой». В школе будут оборудованы два плавательных бассейна, два актовых зала, хореографический зал.

«Хорошо, что мы достроили большую школу, красивую, с бассейнами, с репетиционными залами. Это очень важно, должны такие объекты появляться на территориях, но надо не забывать и про обычные школы, и про их материальную базу», — отметил Путин.

Добавим, что поручение президента РФ о предоставлении бесплатных мест в детских садах без очередей для детей от трёх до семи лет в республике выполнили ещё в 2016 году. На сегодня в районах Калмыкии местами на 70% обеспечены и дети ясельного возраста.

А уже с 1 сентября 2017 года власти обещают снять проблему обучения учеников в две смены в городе Элисте, то есть в Калмыкии вообще, потому что, как отметил Алексей Орлов, «на селе у нас такой проблемы и раньше не существовало».