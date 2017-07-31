Эдинбург, Великобритания, 31 июля, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Правительство Шотландии потребовало от Лондона защитить экспорт шотландского виски после выхода Великобритании из ЕС, пишет 30 июля Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM BREXIT

Согласно официальным данным, экспорт виски приносит Шотландии около $5,25 млрд ежегодно. Поэтому для шотландцев важна защита экспорта данного продукта после Brexit на законодательном уровне.

Министр экономики Шотландии Кит Браун потребовал от Лондона предоставление гарантий, чтобы исключить угрозу ценности и репутации шотландским продуктам.

«Мы должны быть уверены, что будущие соглашения по Brexit не будут угрожать источникам существования наших производителей», — добавил он.

Браун подчеркнул, что производство виски обеспечивает работой до 40 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.