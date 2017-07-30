Москва, 31 июля, 2017, 01:11 — ИА Регнум. Саакашвили нужен для свержения Порошенко. Об этом заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» 30 июля 2017 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

Отношения этих политиков складывались следующим образом. Порошенко позвал бывшего президента Грузии, обласкал, всё дал и — совершил кадровую ошибку. По этому поводу президент не кается, не признает, что это ошибка, просто сделал — и всё. Но подобные ошибки исправляются всяким человеком, который хочет заниматься политикой всерьез:

«Слушай, Мишико, ты отойди в сторону. Что тебе надо? Давай мы тебе это сделаем, то сделаем…» Мишико говорит: «Не хочу». Ему предлагают больше. Что делает Мишико? Он показывает по ТВ снайпершу, которая называет Порошенко (я очень культурно говорю) «шоколадной задницей». И говорит, что следующая пуля — «шоколадной заднице», — сказал Кургинян.

По мнению политолога, Саакашвили — сумасшедший, он неадекватен, но это не значит, что он не эффективен. Он эффективен — как деструктор, разрушитель. И то, что происходит сейчас с Саакашвили, — это эффект бункера (так обозначают свары, начавшиеся в верхушке Третьего рейха перед его крахом).

Саакашвили — это человек, который пытается ухватить бразды радикальной правой элиты, чувствует начало политического кризиса… И есть сумасшедшие, которые по деструкции дадут тысячу очков вперед любому нормальному человеку.

Напомним, 26 июля 2017 года власти Украины лишили Михаила Саакашвили украинского гражданства. По словам бывшего губернатора Одесской области, это было сделано незаконно, с целью устранить его как политического конкурента Порошенко.