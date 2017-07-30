Барселона, Испания, 30 июля, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Депутат от Испании в Европарламенте Хосеп Мария Террикабрас пообещал в буквальном смысле не пощадить живота своего в борьбе за право Каталонии провести референдум о независимости 1 октября нынешнего года, который центральные власти Испании объявили незаконным. Соответствующее заявление европарламентарий сделал, давая интервью каталонскому информационному агентству Agencia Catalana de Noticias (ACN).

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Депутат угрожает начать голодовку, если центральное правительство страны не разрешит региональному провести плебисцит по вопросу независимости Каталонии, — отмечается в редакционной статье испанского издания La Razón. — Причем, недовольство Террикабраса направлено не столько против кабинета Мариано Рахоя, сколько против высшего законодательного органа Евросоюза, который, по словам каталонца, «много разглагольствует о свободе слова и праве нации на самоопределение, но затыкает свой рот в тот момент, когда речь заходит о Каталонии».

По словам авторов газеты, Террикабраса считает, что «если депутаты, восседающие в Брюсселе, не способны защитить свободы, о которых они так много говорят, нас, каталонцев эта группа, как парламент, больше не интересует».

Мятежный евродепутат придерживается мнения, что «мощь позиции, занимаемых властями в социальных сетях позволит им в кратчайшие сроки пресечь любую попытку проведения референдума, но в этом случае события будут разворачиваться непредсказуемо».

Последние слова политика, скорее всего, намекают на то, что в случае запрета центральными властями каталонского плебисцита, может возникнуть физическое противостояние между той частью населения, которая придерживается сепаратистских взглядов и силовыми структурами государства, и потому Мадриду следует признать готовящийся референдум соответствующим Конституции и разрешить его, чтобы «была полная картина демократической радости».

«Каталония находится в экстремальной ситуации, на грани конфликта. Следует сделать упреждающие шаги, чтобы все решить мирно. Моя голодовка тоже будет носить мирный характер», — сказал в заключение Хосеп Мария Террикабрас.