Пекин, 30 июля, 2017, 18:49 — ИА Регнум. На параде представили все рода и виды войск НОАК: сухопутные войска, ПВО и ПРО, спецназ, стратегические ядерные силы, военно-морской флот, контртеррористические подразделения, ВВС.

IceUnshattered МБР DF-31A

Так, были представлены танки Тип-99А, БТР Тип-08, БМП Тип-04А, САУ Тип-89 и Тип-05. Кроме того, показаны противотанковые ракетные комплексы HJ-10 и 300-миллиметровая китайская РСЗО.

Также была представлена новая межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG (радиус действия — более 10 тыс. км). На парад прибыли и баллистические ракеты средней дальности DF-16, DF-26 и «убийца авианосцев» DF-21D.

В воздушной части парада приняли участие три китайских «стелс"-истребителя V поколения J-20.