Санкт-Петербург, 30 июля, 2017, 12:02 — ИА Регнум. История России неразрывно связана с победами российского Военно-морского флота, а высокие профессиональные и нравственные качества моряков будут всегда находить всемерную поддержку государства. Об этом сказал президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 30 июля, принимая главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Kremlin.ru Владимир Путин принимает главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

«История России неразрывно связана с победами ее отважного, неустрашимого Военно-морского флота. Высокий статус страны как мощной морской державы был завоеван мужеством матросов и офицеров, талантом кораблестроителей, смелым поиском первооткрывателей», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что храбрость и стойкость российских моряков закалялась в боях на протяжении столетий.

«В годы Великой Отечественной флот насмерть стоял у берегов и рубежей родины. Навечно в летописи великой победы — битвы за Одессу и Севастополь, подвиги североморцев, легендарные рейды советских подлодок, оборона Ленинграда и неприступный Кронштадт», — напомнил глава государства.

Он заявил, что российское государство всегда будет всемерно поддерживать высокие нравственные и профессиональные качества моряков, которые являются основой успешной службы на флоте.

Путин вспомнил слова адмирала Павла Нахимова: «У моряка нет трудного или легкого пути, есть только один — славный». Российский лидер уверен, что этим заветам моряки верны.

В современном мире российский Военно-морской флот призван решать не только традиционные флотские задачи, но и вносит существенный вклад в борьбу с терроризмом и пиратством.

«Сегодня военно-морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, пиратством», — сказал президент России.

Российские моряки отличаются блестящей выучкой, оперативностью и дисциплиной, что подтверждается, как на учениях, так и в боевых операциях, считает Путин.

Президент отметил, что морское дело — это «выбор сильных, волевых людей, способных бросить вызов стихии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Санкт-Петербурге состоялся главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России. Принимал парад Владимир Путин.

Президент на специальном катере в сопровождении министра обороны России Сергея Шойгу, прошел по Неве вдоль парадного строя боевых кораблей и поприветствовал военных моряков. Затем президент сошел на берег на Адмиралтейской набережной и с трибуны произнес речь в честь военно-морского флота.

После речи верховного главнокомандующего состоялся парадный проход малых боевых кораблей по Неве, а затем на рейде Кронштадта прошли в парадном строю крупные боевые корабли, в том числе, самые большие в мире корабли с ядерной энергетической установкой — тяжелый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской» и ракетный крейсер «Петр Великий».

Завершила парад морская авиация.