Ташкент, 29 июля, 2017, 14:47 — ИА Регнум. «Целью соглашения являются строительство общеобразовательной школы на 630 ученических мест за счет средств узбекской стороны и безвозмездная передача данного объекта кыргызской стороне в собственность», — говорится в сообщении.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Как отмечает МИД, реализация указанного проекта «несомненно, послужит укреплению исторически сложившихся дружественных и добрососедских отношений между братскими узбекскими и кыргызскими народами, а также дальнейшему развитию культурно-гуманитарного взаимодействия двух государств».

Ранее сообщалось, что Узбекистан в числе главных приоритетов своей внешней политики определил отношения с соседними странами.