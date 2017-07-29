Пхеньян, 29 июля, 2017, 11:59 — ИА Регнум. На видеозаписи показано, как ракету «Хвасон-14» к месту запуска транспортирует многоосный армейский тягач. Также на видеозаписи видно, что за стартом наблюдает лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Затем показан сам старт ракеты.

Wiihot.com Запуск ракет

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о запуске баллистической ракеты в КНДР стало известно в ночь на 29 июля. По данным Министерства обороны США, северокорейская ракета пролетела 1000 километров и упала в японской экономической зоне.

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что пуск северокорейской ракеты не представлял угрозы для России.

Пентагон заявил, что обсуждает с представителями Южной Кореи возможность оптимального «военного ответа» на новый ракетный пуск КНДР.