Санкт-Петербург, 28 июля, 2017, 08:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 27 июля стартовал Открытый чемпионат Российской Федерации по парусному спорту в классе яхт «Дракон». Соревнования, в которых должны были участвовать более 20 команд, прошли в Финском заливе в районе Лахты на базе яхтенного порта «Геркулес» в партнёрстве с Яхт-клубом Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Российской ассоциации яхт класса «Дракон».

Андрей Пронин ИА REGNUM Открытый чемпионат России по парусному спорту в классе «Дракон» – Russian Dragon Open-2017

Андрей Пронин ИА REGNUM Открытый чемпионат России по парусному спорту в классе «Дракон» – Russian Dragon Open-2017

Однако погода продиктовала свои условия и в первый день чемпионата России удалось провести только одну гонку. На старт вышли 20 вымпелов из различных регионов России, в частности, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Волгодонска, Севастополя, Сочи, Тольятти.

Победа в первой гонке в классе яхт «Дракон» досталась экипажу, ведомому рулевым Алексеем Мурашкиным (RUS12). На втором месте финишировал Дмитрий Самохин (RUS76), на третьем — Василий Сенаторов (RUS34). В пятёрку лидеров флота также вошли экипажи Михаила Сенаторова (RUS31) и Бориса Латкина (RUS46).

В категории «Классик» победу одержал экипаж Сергея Бахарева (RUS84). Второе место досталось Виктору Лосю (RUS22), третье — Глебу Сулоеву (RUS11).

Андрей Пронин ИА REGNUM Открытый чемпионат России по парусному спорту в классе «Дракон» – Russian Dragon Open-2017

Председатель гоночного комитета Владимир Комель заявил, что впервые в его практике ни один из прогнозов по ветру не оправдался.

«Я уже боюсь смотреть прогнозы. На сегодня, например, был спрогнозирован восточный ветер с затуханием после обеда. А когда мы пришли на дистанцию, задул чистый запад, которого хватило только на полтора часа. Впервые в моей практике не сработал ни один погодный сайт», — сказал Комель.

По его словам, гонка началась при скорости ветра в пять-шесть узлов. Вскоре она упала до четырёх-пяти, после чего скорость ветра стабилизировалась на четырёх узлах с устойчивым направлением.

Андрей Пронин ИА REGNUM Открытый чемпионат России по парусному спорту в классе «Дракон» – Russian Dragon Open-2017

Также Комель считает, что сама гонка из-за слабого ветра получилась довольно интересной и динамичной.

«Например, сначала Василий Сенаторов пришел на ворота первым, а Дмитрий Самохин в какой-то момент огибался лишь восьмым-девятым. А финиш вообще был похож на матч-рейс. Не то, чтобы у Самохина не получалось — они очень старались, но все-таки Алексей Мурашкин выиграл, как-то лучше разогнав лодку», — поделился своими впечатлениями председатель гоночного комитета.

После финиша ветер стих. Комель ещё какое-то время надеялся на возобновление ветра, но этого не произошло и тогда гонка была остановлена.

«На вторую гонку ветра, увы, не хватило. Ждали-ждали… Но смотрю: вот уже и Кронштадт штилем накрыло… Гонщики тоже устали от ожидания. В общем, в который раз погода внесла свои коррективы», — подытожил судья.

В пятницу, 28 июля, если позволит погода состоятся две гонки в рамках Чемпионата России по парусному спорту.

Яхты класса «Дракон» на сегодняшний день являются самым многочисленным классом килевых яхт-монотипов. По данным Международной ассоциации класса (IDA) в 31-й стране мира зарегистрировано более 1300 яхт этого типа.

Российская ассоциация этого класса начала свою работу 11 лет назад. Сейчас в ней официально зарегистрированы более 50 «Драконов», из них около половины активно участвуют в гонках.