Кишинёв, 27 июля, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Конституционный суд Молдавии признал неконституционной инициативу президента Игоря Додона о проведении консультативного референдума. Как передает корреспондент ИА REGNUM, свое решение КС принял по запросу прорумынской Либеральной партии.

Privesc.Eu Moldova Игорь Додон

Ранее Игорь Додон инициировал проведение консультативного референдума о расширении своих полномочий для роспуска парламента, о снижении числа депутатов со 101 до 71, об отмене закона, который возложил на граждан страны бремя по возвращению 1 млрд евро, выведенного из банковской системы Молдавии, а также о преподавании в школах предмета «История Молдовы» вместо нынешней «Истории румын».

Референдум Додон предлагал провести 24 сентября 2017 года. Президент в Молдавии имеет право инициировать консультативный референдум, однако его результаты не имеют юридических последствий и не являются обязательными к применению.

Руководство правительства и парламента раскритиковали инициативу Додона, заявив, что вместо объединения общества он занимается разделением людей, поднимая темы, связанные с символикой, историей, языком и т. д.

Отметим также, что по крайней мере четверо из шести членов КС Молдавии являются гражданами Румынии.