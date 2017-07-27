Тирасполь, 27 июля, 2017, 11:46 — ИА Регнум. «На сегодняшний момент наносятся удары по миротворческой операции и по надуманным причинам заблокирован переговорный процесс, что не дает возможность в полную меру использовать политико-дипломатические методы для урегулирования этих вопросов», — отметил он.

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По мнению министра иностранных дел, миротворческая операция, те процессы, которые происходят вокруг нее, являются лишь частью общей мозаики в региональном пространстве, которая складывается в настоящее время. «К сожалению, рисуется она в очень негативных, темных тонах», — отметил Виталий Игнатьев.

«Мы признательны России за понимание этой ситуации. Мы получаем поддержку на разных уровнях. Есть поддержка на уровне Государственной Думы РФ, четкая поддержка по линии внешнеполитического ведомства России, есть их позиция о недопустимости блокирования переговорного процесса, которая выражается на высоких площадках, в том числе ОБСЕ. Мы должны продолжить системную работу в рамках единства целей и действий для того, чтобы обеспечить элементы на уровне миротворческой операции и переговорного процесса, которые несут мир, стабильность и предсказуемость на берегах Днестра», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков отметил, что исключительно благодаря механизму миротворческой операции удается эффективно локализовывать конфликтные ситуации в Зоне безопасности. «Мы по-прежнему остаемся конфликтующими сторонами, как это указано в соглашении 1992 года. За 25 лет нашей истории, по большому счету, в этой области ничего не изменилось», — констатировал сопредседатель ОКК от Приднестровья.